La difícil situación de Michelle Galván con su hija Megan que le tiene "con el corazón destrozado" Desde el plató de Primer impacto y con el apoyo de su compañera Pamela Silva, la conductora compartió qué la tiene llorando a mares estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ser mamá es una de las mayores bendiciones, pero eso no libra a las mamis de momentos cargados de preocupación y pellizquitos en el corazón. Precisamente ese es el momento que está viviendo actualmente Michelle Galván. La bella conductora compartió con su audiencia qué la tiene entre lágrimas acerca de su hija Megan estos días. En el plató de su casa, Primer impacto, y arropada por su amiga y compañera Pamela Silva, la feliz mamá dio a conocer esa razón que hace que su corazón esté "destrozado". "Ya mañana, yo creo que yo ya estoy llorando desde ahorita y con el corazón destrozado", dijo en pleno directo a los televidentes. Después de ofrecer un reportaje de Pamela y su hijo Ford en sus primeros días en la escuela, Michelle se mostró especialmente sensible porque al siguiente día le tocaba despedirse (por unas horas) de su princesita. A pesar del dolor en su corazón, ya vio "los beneficios que tiene dejarlos en la escuela, sobre todo la interacción social que llegan a tener y de cuanto al lenguaje, maravilloso", expresó con mayor tranquilidad. A todas aquellas mamás que como a ella la culpa de alguna manera le asoma por tener que llevar a sus pequeños a que los cuiden, la mexicana quiso transmitir un mensaje de apoyo y muy tranquilizador. "Mamás, el reto que nos queda es no tener esa culpa que siempre yo creo que nos va a acompañar, sobre todo cuando trabajas", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pamela, quien ya está acostumbrada a tener a su príncipe en el jardín de infancia añadió que es muy "gratificante y para el beneficio de nuestros pequeñitos". El suyo está feliz y acude encantado a su colegio cada mañana. "Por fortuna, a él le encanta ir al colegio, a veces ni siquiera quiere irse a la casita.... la primera semana es la más difícil pero ya eventualmente uno se va acostumbrando. A veces es más difícil para la mamá que para los niños", añadió Pamela. ¡Todos los mimos para Michelle en este primer día de Megan en su escuelita!

