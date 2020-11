Close

“La mejor vestida”: la bebé de Michelle Galván arrasa con su adorable look en los Latin Grammy La pequeña Megan, de 4 meses, lució su primer vestido de diseñador en la alfombra roja del evento. ¡Mira qué tierna y elegante! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tierna y elegante, así lució Megan, la bebé de Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo, que fue una de las protagonistas de la alfombra roja de los premios Latin Grammy. La pequeña de casi 4 meses presumió en la gala de este jueves un adorable vestido rosa de diseñador con volantes y detalles en brillo, que hizo juego con un listón del mismo color y sus hermosos ojos verdes. El look de la bebé estuvo a cargo Isabel López, ganadora de los Boston Fashion Awards en 2015 y 2019. “Noche de Latin Grammy, ¡creo que fui la bebé mejor vestida! ¿O no? Con razón mis papás no dejaban de comerme a besos, parezco un bombón”, escribieron orgullos los padres de la niña en la cuenta de Instagram de la menor. En su propia cuenta de Instagram, la presentadora de Primer impacto (Univision) presentó un álbum de fotos en el que presentó a sus dos acompañantes de lujo. Galván lució un vestido rosado neón, mientras que Guajardo optó por un traje negro con camiseta blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los famosos y seguidores de Galván no se hicieron esperar: la fotografía cuenta con más de 33,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios de amigos y colegas del espectáculo como Carolina Sandoval, Karina Banda, Jessica Carrillo, Pamela Silva, Lourdes Stephen y Paulina Sodi. Image zoom La presentadora mexicana hizo realidad uno de sus mayores anhelos el pasado 22 de julio cuando se convirtió en mamá por primera vez.

