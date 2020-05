¡Michelle Galván escoge en directo cuál será el nombre de su hija! La conductora y su esposo nos comparten sus dos opciones favoritas para su princesa y en ambos casos se trata de nombres muy especiales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Tremendo jolgorio provocaron Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo! La feliz parejita dio la oportunidad al público a que les mandaran sus propuestas de nombres para su bebé y aquello fue un no parar. A través de las redes sociales de Primer Impacto pudimos saber la lista de sugerencias de la cual los papis tuvieron que elegir sus favoritos. "Me gusta Micaela y Megan", dijo el empresario sin dudar ante la atenta mirada de su mujer. Por su parte, Michelle también eligió sus nombres predilectos entre todos los propuestos. "Emma, que significa fuerte, grande y poderosa y Mila, como muchos de ustedes me han sugerido, el diminutivo de milagro", expresó la presentadora muy emocionada. Así que después de pensarlo y darle vueltas finalmente se quedaron con dos finalistas. Él con Megan y ella con Mila. Ahora les toca hablar en privado y llegar a un acuerdo para ver cuál de los dos gana. "Lo voy a convencer para que se quede el mío", dijo divertida Michelle. "Bueno pues yo te convenzo a ti", siguió su marido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las risas y el buen humor fueron la nota protagonista de esta generosa votación en la que hicieron partícipe a ese público que tan de cerca ha seguido este hermoso embarazo. "Estamos entre uno de estos dos, les agradecemos muchísimo su confianza y su cariño", añadió entusiasmada la futura mamá. Ahora les toca la difícil decisión de quedarse con uno o el otro. ¿Quién cederá? La cosa está complicada porque ambos son bonitos. Sea cual sea, será perfecto porque está elegido desde el amor. ¡Gracias por este generoso gesto!

