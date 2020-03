Michelle Galván en alerta acude al médico tras sufrir los síntomas del coronavirus La co-presentadora de Primer Impacto empezó a sentirse mal, perdió el sentido del olfato y, asustada, acudió inmediatamente al doctor. Esta es su historia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En una etapa en la que el coronavirus se expande con fuerza y rapidez, cualquier sensación o síntoma que se pueda tener cercano a esta enfermedad tiene que ser consultado de inmediato con un doctor, por nuestro bien y por el de quienes nos rodea. Eso fue lo que hizo Michelle Galván al sufrir la mayoría de los signos de esta pandemia que azota medio mundo. Su estado de embarazo le convierten en un paciente de alto riesgo y no había tiempo que perder. “Perdí el olfato, perdí el gusto y eso me llevó a acelerar esta cita con mi médico para que me atendiera”, explica la co-presentadora de Primer Impacto a su programa de esos momentos de preocupación y angustia que vivió. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Y es que, como ella misma explicó en esta conexión con Univisión, muchas embarazadas se resfrían y sufren síntomas parecidos al de esta enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Consciente del estado de preocupación de muchas mujeres encinta en tiempos de coronavirus, Michelle aprovechó su visita al médico para hacerle las preguntas que las futuras mamás le habían planteado. Entre las precauciones que el doctor Enrique Vázquez Vera recomendó, además de lavarse las manos y no tocarse la cara, es que, en el caso de necesitar tocarse el rostro, se las vuelvan a lavar. “No importa cuántos guantes uses o cuánto te protejas de traer tapabocas lo que tienes que hacer siempre, el contacto más importante es de la mano a la cara”, explica detalladamente. En el caso de las mujeres embarazadas que tienen que ir a trabajar, el doctor insiste seriamente en la limpieza de las manos e incluso no aconseja el uso de los guantes. “Los guantes no se deben usar a menos que seas un profesional de la salud y estés en contacto con fluidos corporales constantemente porque los guantes usados de manera ordinaria lo único que van a hacer es que todos los virus, bacterias y demás contaminantes se peguen en las manos”, prosiguió. Image zoom Un video lleno de preguntas y respuestas útiles que recomendamos todos vean para prevenir el tan temido virus. Hacer caso a los doctores es la regla número uno para conseguirlo. Gracias querida Michelle por este reportaje tan completo y necesario. Advertisement

