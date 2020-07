¡Michelle Galván derrite las redes con su primer posado con su hijita Megan! Más recuperada y rebosante de amor, la co-presentadora de Primer impacto nos ha regalado la primera fotografía cómplice entre madre e hija. ¡Qué ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de pasar unos días en casa recuperándose de unas pequeñas complicaciones del posparto, Michelle Galván nos ha compartido una de sus primeras imágenes con su bebita, Megan. Madre e hija posan entregadas en una fotografía que refleja a la perfección el sentir de la co-presentadora de Primer impacto. Por fin tiene a su princesa entre sus brazos, un sueño cumplido que todavía le cuesta creer. La feliz mamá se encuentra arropada por el amor no solo de su esposo Fernando Guajardo, sino también el de su madre y abuela que llevan a su lado desde antes de dar a luz para ayudarla en esta primera fase. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle no ha dejado de recibir muestras de amor y cariño de sus fans y de su gente querida que ha agradecido a través de sus historias de Instagram. Tampoco han parado de llegar regalitos y flores, como este precioso arreglo de parte de su compañera del alma Pamela Silva, ¡y de Ford! Image zoom Regalo de Pamela Silva y Ford IG/Michelle Galván Image zoom Omar Cruz para People en Español Ambas comparten la alegría de haberse convertido en madres, una bendición que las dos periodistas deseaban con todas las fuerzas y que por fin se ha cumplido en medio de este complicado 2020. ¡Muchísimas felicidades madrazas!

