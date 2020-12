Close

Michelle Galván celebra emocionada los 5 meses de vida de su hijita Megan: "Ya nada me falta" La periodista compartió las fotos más dulces de su bebita desde su llegada al mundo hasta el momento, unas imágenes que demuestran lo bella y enorme que está. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es el vivo ejemplo de que querer es poder y de que con ilusión todo es posible. Hoy Michelle Galván celebra ese sueño más que nunca. La conductora compartió con sus seguidores una celebración muy especial, la de los 5 meses de vida que cumple su bebita Megan a su lado. A través de algunas de sus fotos más tiernas y entrañables desde que llegó a este mundo, la orgullosa mamá expresó sus más sinceros sentimientos por tener a este ángel hermoso a su lado. Una bendición que tardó en llegar y cuya espera mereció la pena. "Mi Megan, gracias por regalarme 5 meses de amor puro, felicidad y risas, desde tu llegada ya nada me falta. Te amo mi ranita saltarina", escribió la mami que vistió a su chiquitina como la princesa que es en este día tan especial y digno de ser celebrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay mejor regalo de Santa Claus ni de los Reyes Magos que su princesa. La Navidad en casa de la co-conductora de Primer Impacto se ha vestido de fiesta más que nunca, en gran parte, por esa alegría y felicidad que ha traído su niña amada. Sin duda, estas serán una de las navidades más señaladas y significativas de su vida. ¡Enhorabuena y felices fiestas familia!

