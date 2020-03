¿Niño o niña? Michelle Galván revela el sexo del bebé que espera La co-presentadora de Primer Impacto ha hecho el anuncio a través de un directo en Instagram donde ella y su esposo descubrían junto a sus seguidores qué traía la cigüeña. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este fin de semana Michelle Galván ha compartido una de las noticias más importantes de su vida: el sexo de su bebé. La presentadora anunciaba a través de sus redes que preparaba un directo en Instagram donde tanto ella como su esposo se enterarían a la vez que sus seguidores qué venía de camino. Dicho y hecho. La parejita feliz se mostró entusiasmada y nerviosa a la espera de que saliese por los aires el confeti azul o rosa. Y lo que esperan es… ¡una niña! La pareja se besó, se abrazó y la periodista también se emocionó al conocer que venía una princesita de camino. Fernando Guajardo, el feliz papá, estaba encantado de la vida porque, aunque llegase lo que llegase sería bienvenido, tener una niña era su gran ilusión. Image zoom Image zoom Michelle Galván Image zoom Michelle Galván SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La co-presentadora de Primer Impacto agradeció a sus seguidores que compartieran con ellos en vivo este momento tan especial. Debido a la situación que se vive actualmente en el país con la expansión del coronavirus, no pudieron acompañarles sus familiares y amigos. Sí que estuvieron de forma virtual, como sus fans, y expresaron su felicidad de inmediato al conocer la noticia. Image zoom Image zoom El pasado 14 de febrero conocíamos la buena nueva que llenaría de absoluta dicha a los papás que tanto tiempo llevaban luchando por este sueño. Este verano por fin podrán ver la carita de su chiquitina y ejercer el mejor papel de todos, el de padres. ¡ENHORABUENA! Advertisement

