Michel Brown: "Me gustaría ser papá"

Michel Brown aseguró que desde hace algún tiempo comenzó su inquietud de ser padre pronto; sin embargo, tendrá que esperar algunos meses para escribir a la cigüeña, ya que su esposa, Margarita Muñoz, está enfocada en un proyecto de trabajo.

“Sí, me gustaría ser papá, ella está trabajando ahora, está en una serie en la que no es el mejor momento para trabajar con una barriga, pero próximamente sí. Yo ya tengo ganas, desde hace rato me veo, me veo en el rol de padre”, dijo a MezcalTV.

Michel indicó que su matrimonio es muy estable, gracias a que ambos se dedican a lo mismo y comparten su espíritu de aventura.

“Soy romántico, soy detallista. No sé si somos extremos pero nos gusta la aventura a los dos, más allá de ser pareja, marido y mujer, amantes, somos muy amigos también y disfrutamos de la vida en conjunto”, contó.

El argentino ha disfrutado mucho su participación en La querida del centauro (Telemundo), pues ha tenido mucha química con sus compañeros de la serie.

“Nos la llevamos increíble. Desayunamos juntos, almorzamos juntos, vivimos juntos, y Ludwika [Paleta] más allá de ser una buena actriz, yo me llevé una gran amiga de acá, es una gran profesional, con quien da gusto trabajar, siempre hay un feedback y lo que tiras te lo devuelve doble, entonces para uno como actor es una delicia”, apuntó.

¿Quién es el más galán de La Querida del Centauro?

“Sandra [Echeverría] es muy amiga mía. Sandra es el nuevo elemento de La querida del centauro, me parece que es una gran elección, es divertidísima, me la paso increíble con ella, es alguien que llega desde las siete de la mañana con una sonrisa hasta que se va. No para de hacer chistes, de divertirse, está haciendo un personaje increíble”, señaló.