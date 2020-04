"Mi ángel en la tierra y mi angelote en el cielo" Ferdinando y Brenda celebran el primer año de sus mellizos Así celebraron estos papás ejemplares, Ferdinando Valencia y Brenda Keller, el primer cumpleaños de su hijo Tadeo... Sus emotivas palabras de felicitación a Dante, fallecido de una meningitis poco después de nacer, te dejarán sin palabras... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy fue un día muy especial para Ferdinando Valencia y Brenda Keller… Hace doce meses nacieron sus mellizos, Tadeo y Dante. Mientras que Tadeo gozó de salud, Dante perdió la vida poco después de nacer a causa de una meningitis, algo que dejó a sus papás rotos de dolor. Su pequeño Tadeo fue el motor de sus vidas para salir adelante y justo hoy su bebito cumplió su primer año de vida. Así le felicitó su papá: “¡¡1 Año de tu vida!!! ¡¡Tadeo!! Muchas cosas han pasado pero nada tan bello como tu sonrisa y cómo iluminas nuestra casa. ¡Te amamos!”, compartió su papá sin olvidar añadir el tag de los mellizos #danteytadeo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mamá también compartió este hermoso retrato de los tres, en el que ella traía dibujada la más linda de las sonrisas. “Lo único que puedo decir es gracias Dios por darme mi ángel en la tierra y mi angelote en el cielo, soy muy afortunada. Gracias, gracias mi Dios”, dijo esta mamá cuya entereza a través de los meses ha sido ejemplar. Yeyito Keller, hermano menor de Brenda, tuvo unas palabras enormemente cariñosas para sus sobrinos: “No hay nada más hermoso que el inicio de la vida… Hoy, 24 de abril, este hermoso par cumplen un año. Tadeo: es increíble verte crecer, como en tan poco tiempo has llevado a cabo tantos cambios, ¡con solo verte puedo pensar que la vida es un milagro! Hoy le damos gracias a Dios por tu vida y salud, sigue alegrando a tus papitos y a todos los que te amamos…”, dijo antes de recordar a Dante. Image zoom Y al pensar en él, su tío añadió unas hermosas palabras que nos sacaron las lágrimas: “DANTE: ¡Un abrazo al cielo, mi ángel de luz! Festeja, ríe y juega mucho con los angelitos, recuerda que siempre te amaremos hasta al Infinito y mas allá”. Advertisement

