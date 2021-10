Mela la Melaza conoce a Gennaro: así fue el simpático primer encuentro entre ambos Francisca se presentó recientemente ante su hijo caracterizada del divertido personaje que la dio a conocer en 2015 en Nuestra Belleza Latina. ¡Mira la reacción del bebé! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca; Gennaro conoce a Mela | Credit: Univision; Facebook Francisca En 2015, Francisca Lachapel –hoy conocida simplemente como Francisca– se robó el corazón del público hispano con el talento y carisma que derrochaba semana tras semana sobre el escenario de Nuestra Belleza Latina (Univision), especialmente cuando hacía acto de presencia Mela la Melaza, el divertido personaje que interpretaba y que fue pieza clave en su triunfo. Tras mucho tiempo sin adentrarse en su piel, la copresentadora de Despierta América (Univision) volvió a encarnar a Mela la Melaza este domingo durante NBL, consiguiendo arrancar nuevamente carcajadas entre el público con sus divertidas ocurrencias. La también actriz aprovechó que volvía a estar caracterizada de Mela para presentársela a su hijo Gennaro, quien tiene 3 meses de vida, y su reacción al verla no pudo ser más emotiva. La orgullosa mamá hizo cómplices a sus seguidores de este simpático momento a través de las redes sociales, donde compartió un video del esperado encuentro entre ambos. "Mela la Melaza a fuerza me quiere cuidar a Gennaro. Aunque debo admitir que la reacción de Gennaro al conocer a Mela me sorprendió. ¿Será que la contratamos como niñera? ¿Ustedes qué dicen?", escribió la presentadora dominicana junto a la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores y compañeros de profesión no se hicieron esperar. "Lo mejor que he visto. Él sabe muy bien quien es. Esa carita es una chulería. Para comérselo a besos", no tardó en comentar la reina de NBL 2014 Aleyda Ortiz. "Él sabe que es su mami, muero de amor", escribió por su parte Clarissa Molina. Mientras que Raúl González compartió: "Lo más hermoso del mundo. Dios los bendiga".

