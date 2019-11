Meghan Markle y la nueva dieta orgánica de Archie Como sucede con casi todos los bebés después de cumplir seis meses, los duques de Sussex empiezan a incorporar alimentos sólidos a la dieta del pequeño Archie. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Recientemente durante un acto público, la duquesa de Sussex contaba que el pequeño Archie, a punto ya de cumplir siete meses, tenía dos dientes y empezaba a comer alimentos sólidos. Image zoom Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage El comentarista de la realeza, Omid Scoobie, contó en su podcast que conversó con el antiguo chef de la princesa Diana de Gales y éste le platicó acerca de la típica dieta de los niños que crecen en la realeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) "Se trata de un tipo de alimentación simple y sencilla. Todo es fresco, orgánico y de temporada", aseguró Carolyn Robb. A la duquesa de Sussex le encanta cocinar, así que seguramente ella misma prepara los platillos del pequeño Archie siempre que sus obligaciones se lo permitan. Image zoom Toby Melville - Pool/Getty Images En unas declaraciones de Meghan Markle a la revista Shape acerca de su dieta, la ex-actriz confesó que pese a que ella se alimentaba de forma sana, no se ponía muchas limitaciones: "Creo que si te privas de algo completamente, te darán más ganas de comerlo, así que trato de tener un balance. Cuido mucho mi alimentación entre semana y así puedo comer lo que quiera sábado y domingo". Image zoom Zuma Press/The Grosby Group La pasta, el vino y las papitas fritas, son las debilidades confesadas de la esposa de Harry. Como buena californiana, también es amante del sushi y los taquitos de pescado Image zoom Zuma Press/The Grosby Group El pequeño Archie, quien es muy parecido a su papá, está a punto de presenciarse por primera vez en suelo americano. Todo apunta a que esta hermosa familia pasará en tierras californianas el día de Thanksgiving, de donde es originaria Meghan Markle, y hay rumores que afirman que incluso Navidad, durante las seis semanas de vacaciones que tiene prevista la pareja. Advertisement

Close Share options

Close View image Meghan Markle y la nueva dieta orgánica de Archie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.