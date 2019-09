Las ocasiones en que los hijos de los príncipes William y Henry nos han hecho recordar a sus padres By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ya sea en los atuendos que lucen o en el apego de la casa real a las tradiciones, la verdad es que a veces ver a los hijos de los príncipes William y Henry es recordar a sus padres. Empezar galería Príncipe Harry Image zoom Archivio Apg/Mondadori Portfolio via Getty Images El príncipe solo quería estar en los brazos de su madre. Advertisement Advertisement Archie Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby El hijo del príncipe Harry se parece a él con su indumentaria blanca y por el hecho de que solo quiere estar en los brazos de su madre. Los príncipes Image zoom Chris Radburn - WPA Pool/Getty Images Su difunta madre, la princesa Diana, a menudo los vestía iguales. Advertisement Príncipe George Image zoom Brian Lawless - WPA Pool/Getty Images El pequeño de 6 años para seguir el estilo de su padre y su tío. Bebé William Image zoom Anwar Hussein/Getty Images Con el nacimiento del príncipe William se empezó la tradición de posar con el recién nacido a la salida del hospital, que es lo que también hicieron William y su esposa Kate Middleton con sus hijos. Príncipe Louis Image zoom Chris Jackson/Getty Images Al igual que su padre, el más joven de los tres hijos de Kate Middleton también estaba vestido de blanco para su debut público. Advertisement Advertisement Advertisement El bautizo de Harry Image zoom PA Images via Getty Images Blanco también fue el coloar hace casi 35 años. Continuando la tradición Image zoom Duques de Sussex/Instagram Al igual que su padre, tío y primos, Archie tuvo que usar el vestuario tradicional de los bebés reales para su bautizo. Un evento anual Image zoom Tim Graham Photo Library via Getty Images Aquí vemos a Harry de pequeñito en manos de su tía, la princesa Anne, durante un acto oficial en el balcón del palacio de Buckingham. Advertisement Advertisement Advertisement Su primero Image zoom Max Mumby/Indigo/Getty Images Con la misma camisa y pantalones que su tío vimos 33 años después al príncipe Louis en manos de su padre en el mismo acto oficial en el balcón del palacio. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Las ocasiones en que los hijos de los príncipes William y Henry nos han hecho recordar a sus padres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.