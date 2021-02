Close

¡Bebé en camino! ¡Meghan Markle y el príncipe Harry esperan su segundo hijo! Los Duques de Sussex compartieron la noticia con una preciosa foto donde se ve perfectamente el avanzado estado de gestación de la mamá de Archie. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los románticos duques de Sussex sorprendieron al mundo el día de San Valentín con un feliz comunicado en el que anunciaron que su segundo hijo está en camino: "Queremos confirmar que Archie se va a convertir en hermano mayor", comenzó con simpatía el celebrado texto. "El duque y la duquesa de Sussex están inmensamente felices porque están esperando su segundo bebé", afirmó el portavoz de la famosa pareja. El pequeño Archie cumplirá dos años el próximo 6 de mayo. Si bien el primogénito de los duques nació en Londres, su hermanito seguramente verá la luz por primera vez en un hospital de los Estados Unidos. De hacerlo así, el segundo hijo de Meghan Markle sería el primer bisnieto de la reina Isabel que no nacería en el Reino Unido, detalles que el tiempo irá revelando. Image zoom Credit: Getty Images Con una preciosa foto en blanco y negro de Misan Harriman, la pareja quiso mostrar la alegría que les embarga mostrando una tierna estampa. Descalzos sobre el pasto, Meghan reposa su cabeza sobre el regazo de Harry y deja ver su pancita de embarazada, aunque se desconoce exactamente de cuántos meses esté. Image zoom Credit: Misan Harriman SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A juzgar por el paisaje, la foto parece haber sido tomada en Montecito, una idílica y exclusiva ubicación cerca de Santa Bárbara en California, lugar donde vive actualmente la pareja, junto a vecinos tan célebres como Oprah Winfrey, Kathy Ireland, Kate Perry y Orlando Bloom, Ariana Grande, etc. Image zoom Credit: Getty Images Una maravillosa noticia para esta encantadora familia que, después de luchar contra viento y marea para encontrar su lugar en el mundo, perdieron otro bebé en un aborto espontáneo que les partió el corazón, según se supo el pasado mes de noviembre, gracias a un artículo de opinión de la duquesa publicado en el New York Times. ¡Muchas felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Bebé en camino! ¡Meghan Markle y el príncipe Harry esperan su segundo hijo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.