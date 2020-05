¡Qué grande está Archie! Sale a la luz un nuevo video de Meghan Markle En el clip se revela el adorable apodo que su mamá le tiene a su hijo mientras lee su libro de cuentos favoritos. ¡Descúbrelo aquí! By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Meghan Markle reapareció en las redes sociales y lo hizo de la manera muy tierna: celebrando el primer cumpleaños de su pequeño Archie. El video de casi 3 minutos fue grabado por su esposo el príncipe Harry como parte de una campaña de recaudación de fondos para una fundación que ayuda a los niños. En el mismo se le ve leyendo el libro de cuentos infantil favorito del pequeño, al que llama cariñosamente Arch. Image zoom Mientras Archie ayuda a su mamá a pasar las páginas del libro Duck Rabbit, ella le dice: "Vayamos a la página siguiente: ¡mira Arch! ¿escuchaste eso? Yo escucho sonidos de patos", le dice al pequeño al oído. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El clip, además de una celebración familiar para la pareja, fue hecho con la intención de recaudar fondos para la fundación británica Save the Children que ayuda a proteger a los niños en situaciones de vulnerabilidad, especialmente durante la pandemia del coronavirus. “A medida que el mundo lidia con la pandemia de coronavirus, las vidas de los niños se están volcando. Al donar a Save with Stories, puede apoyar a las familias más vulnerables en el Reino Unido y en todo el mundo al ayudar a proporcionar paquetes de aprendizaje temprano, vales de supermercado, artículos esenciales para el hogar y protección contra virus”, compartió la ONG en su cuenta de Instagram. Image zoom La lluvia de mensajes de felicitaciones al pequeño Archie no se hicieron esperar. “Hermosa familia, feliz primer cumpleaños Archie”, “Hice mi donación en honor a Archie, felicidades”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de las redes sociales.

