Meghan Markle se derrite hablando de su bebé Archie Meghan Markle es una mamá orgullosa y compartió algunos de los logros de su hijo. Esto dijo sobre su adorable bebé Archie. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El bebé de Meghan y Harry ya tiene 10 meses y la orgullosa mamá compartió algunos de sus logros. El chiquitín mantiene a sus famosos padres muy ocupados. Los duques de Sussex fueron a los premios Endeavour el pasado jueves y Meghan habló con una de las invitadas, Claire Spencer, compartiendo algunas anécdotas sobre su hijo. Claire dijo a Hello! que Meghan Markle le había contado sobre el curioso bebé: “Tiene 10 meses ahora y está interesado en todo”. Image zoom Según reportes, Archie se quedó en casa en Canadá mientras Meghan, de 38 años y el Príncipe Harry, de 35, regresaron al Reino Unido a cumplir con compromisos. Desde que anunciaron que se independizarían de la realeza inglesa, la pareja ha podido pasar tiempo de calidad con su hijo en Canadá. Harry reveló que el bebé ya vio la nieve por primera vez y le pareció maravillosa. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un amigo cercano a la pareja contó a PEOPLE: “Archie es la prioridad. Ahora se trata mayormente de cuidarlo y de poner a la familia primero. él es un niño feliz, le encanta reírse. Archie y Harry se divierten mucho juntos y Meghan es una gran mamá. Siempre está muy pendiente de él. Ellos están tratando de vivir una vida normal como padres”. Advertisement

