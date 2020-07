Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebran el cumpleaños de su hija Julia La única hija en común del matrimonio cumplió el pasado sábado 11 años y así lo celebraron en familia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Mayrín Villanueva y su esposo Eduardo Santamarina el 18 de julio es, sin duda, la fecha del año más importante como pareja. Ese día, hace más de una década, nacía el fruto de su amor: Julia, quien hoy está convertida en una hermosa niña de 11 años. La pandemia del coronavirus no impidió que el matrimonio celebrara el pasado sábado el cumpleaños de la menor cumpliendo, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Ni una gran fiesta, ni decenas de invitados, esta vez el festejo se redujo al círculo familiar más cercano de la cumpleañera, esto es sus padres y sus hermanos. Lo suficiente para que la pequeña de la familia pasara un día estupendo rodeada de sus seres queridos. "Hoy hace 11 años llegaste a iluminar nuestras vidas. Gracias querida nona, te amamos", escribió Santamarina a través de Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores. El actor de exitosos melodramas como Rubí y Sin tu mirada acompañó sus palabras de una tierna imagen en la que posa con las dos mujeres de su vida: Mayrín y la cumpleañera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La inolvidable villana de la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo también dedicó varias publicaciones de su Instagram a la menor de sus tres hijos. "Hoy es cumple de esta pequeñita que tanto amamos. Que tantas sonrisas y amor nos das", se puede leer en una de las imágenes que publicó Villanueva de la menor. La actriz mexicana, que tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, compartió varias instantáneas en las que aparece de lo más relajada posando con parte de su hermosa familia, como esta foto en la que presume de la compañía de sus dos hijas: Romina y Julia. O esta otra en la que posa en compañía de su esposo y la cumpleañera. No hay duda de que Mayrín y Eduardo han formado una hermosa familia.

