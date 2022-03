¿Qué dice Mayrín Villanueva sobre el romance de su hijo Sebastián Poza con Azul Guaita? La actriz reveló que su hijo de 18 años y la actual integrante de la telenovela Soltero con hijas, y la estrella del reboot de Rebelde (Netlix), llevan dos años saliendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hablar de los romances de los hijos no es precisamente el tema preferido de las 'suegras' pero en el caso de la actriz mexicana Mayrín Villanueva la relación entre su hijo Sebastián Poza y la también actriz Azul Guaita no es ni novedad ni motivo de controversia, es prácticamente uno paso más en su vida y madurez. Al hablar sobre la telenovela Soltero con hijas (Univision) que actualmente encabeza al lado de Gabriel Soto y en donde por primera vez coincide con su hijo a nivel profesional, la esposa de Eduardo Santamarina confirmó que el romance de la parejita surgió justo durante las grabaciones de dicho melodrama realizado en México y que este sigue sólido. "Desde esa novela empezaron y ya llevan dos años juntos, ¿tú crees? Tan chiquito y ya se quedó ahí", exclamó la actriz. "Ahora sí que ellos que vivan el amor, que disfruten de todas las experiencias lindas y sí, en muchas novelas se dan muchos romances". Es un tema que ella conoce de primera mano pues fue justo en el set de una de sus telenovelas más famosas: Yo amo a Juán Querendón que la nacida en Ciudad de México y quien recientemente triunfó al lado de Marcus Ornellas con la telenovela Si nos dejan, quedó flechada por Cupido con su actual marido. El romance entre Sebastián y Azul surgió luego de que en 2018 al apuesto chico se le relacionara con Ximena, la hija del actor Héctor Suárez y que terminó cuando Sebastián se marchó a estudiar al extranjero, según detalla Univision. Sebastián Poza con su novia Azul Guaita, modelo e integrante del reboot de la serie Rebelde en Netflix: Sebastián Poza y Azul Guaita Credit: IG/Azul Guaita La parejita en noviembre pasado durante una fiesta en Ciudad de México: Sebastián Poza y Azul Guaita Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios de febrero Villanueva habló con People en Español acerca de la relación de su hijo y de lo mucho que ha cambiado con su madurez, el trabajo y esta nueva ilusión. "Me encantó estar al lado de mi chaparrito. Yo me fui con un niño de 16 años y ya me regresé con un señor comprometido, ya estaba muy enamorado", expresó la actriz. "Es increíble cómo te vas con un chavito 16 años –yo todavía lo sentía bien niño– y ya cuando regresó ya era de 'ya mamá por favor, dame más espacio, dame mi tiempo…'". El apuesto y talentoso Sebastián —hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza— debutó en las telenovelas en el 2016 por medio de la historia Despertar contigo. La historia tuvo como protagonistas a Daniel Arenas y Ela Velden. Además de Soltero con hijas Poza intervino en la exitosa telenovela Vencer el pasado y actualmente graba el melodrama Corona de lágrimas.

