Hay algo durante la cuarentena que pone triste a Mauricio Ochmann... Mientras que disfruta en Los Angeles de la compañía de su hija Kailani y su ex, Aislinn Derbez, algo le duele al corazón del actor mexicano. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchas ciudades llevan ya semanas en aislamiento a causa de la cuarentena por culpa de la pandemia del coronavirus. Por ello, muchas personas están separadas de algunos de sus seres más queridos y el tiempo que pasa va dejando mella en sus corazones. Por supuesto, los famosos no son ajenos a este problema. Así le sucede al atractivo actor mexicano Mauricio Ochmann. “La pura vida”, aseguró el papá de Kailani que durante el aislamiento está pasando un tiempo de calidad con su bebé que quizá de otra forma no hubiera sido posible a causa de su trabajo y su reciente separación de la hija de Eugenio Derbez. Sin embargo toda moneda tiene su cara y su cruz. Este aislamiento obliga al actor a quedarse en Hollywood, mientras que su hija mayor está pasando estos difíciles momentos lejos de él, en México. Así que recientemente, Mauricio no olvidó una mención para ella y compartió este retrato de los dos. “Extrañando abrazarte. Te amo y te agradezco, porque a través de ti rescaté a mi niño interior, recordar es volver a vivir. Que no se nos olvide vivir el presente y disfrutar el hoy”, dijo un nostálgico papá quien está deseando volver a tener a su otra hija también entre sus brazos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda Lorenza Ochmann extrañará mucho a su papi y escribió bajo la foto en la que aparece junto a su papá un “Te amo” desde la lejanía. Aislinn Derbez también quiso ser parte de tan lindo mensaje y compartió unos emojis de corazones, continuando muy presente así en la vida de ambos. En un live que hace unos días Ochmann hizo en nuestras redes, ya lo advirtió: “Tengo una hija de quince años pero está en México. La extraño mucho, estamos a distancia saludándonos y así… Como creo que mucha gente está haciendo.”

Close Share options

Close View image Hay algo durante la cuarentena que pone triste a Mauricio Ochmann...

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.