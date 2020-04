Mauricio Ochmann habla de su rol de padre soltero en la cuarentena El actor de la telenovelas revela cómo se mantiene ocupado junto a la pequeña Kailani en su casa de Los Ángeles. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mauricio Ochmann reveló algunos de los secretos de cómo está pasando la cuarentena en su casa en compañía de su hija más pequeña, Kailani, y aseguró que la clave es mantenerse ocupado. El actor mexicano dijo que ha tenido que ver el lado positivo de la presente situación de aislamiento social y que, sin duda, está pasando muy buenos momentos con su pequeña de 2 años, de quien afirma que le encanta su comida. “He estado disfrutado muchísimo a la bebé”, dijo el lunes durante un Live en Facebook en exclusiva para People en Español. “Ha sido una etapa muy bonita de estar juntos, de hacer muchas actividades”. El ex de Aislinn Derbez, quien habló con los seguidores de la revista sentado en un mueble desde la comodidad de su hogar en Los Ángeles, reveló que es un gran cocinero, que le encanta lavar platos y que este tiempo de cuarentena le ha dado la oportunidad de retomar hobbies que tenía abandonados, como tocar la guitarra y escribir. “Me mantengo haciendo ejercicio. Estoy escribiendo mucho sobre mis sentimientos, pensamientos e incluso poemas y canciones. Lo recomiendo, es un gran ejercicio terapéutico y al final te sientes muy bien”, confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor se encuentra actualmente promocionando su nueva serie de acción, R, en la que interpreta a Franco Barrón, un personaje sufrido y deprimido, víctima de bullying tanto en su vida laboral como privada. El show consta de 10 capítulos llenos de adrenalina, drama e, incluso, humor negro. Se estrenó este lunes en México y Latinoamérica a través de Paramount Network, y estará disponible en Estados Unidos el próximo mayo por el servicio streaming Pantaya.

