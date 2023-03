Matt Damon y su mujer, la argentina Luciana Barroso, sorprenden al aparecer en público con sus hijas Muchos aguardaban ansiosos la presencia de Jennifer López, mujer de Affleck, en una premiere. Pero el que realmente sorprendió fue Matt Damon al aparecer con sus princesas en la alfombra roja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un momento que rara vez sucede pero que por fin pasó. Como nunca, el actor Matt Damon y su mujer, la argentina Luciana Barroso, se pasearon por la alfombra roja con sus hijas ¡que lucen ya como todas unas mujercitas hechas y derechas y súper parecidas a su mamá! Todo ocurrió la noche de este lunes en Los Ángeles, CA., cuando el granador al Oscar acudió a la premiere de su cinta AIR, la cual estelariza al lado de su amigo del alma, Ben Affleck, y de la también ganadora al Oscar Viola Davis. Muchos aguardaban ansiosos la presencia de Jennifer López, mujer de Affleck, quien llegó enfundada en un vestido bicolor con el torso bordado en pedrería y una falda color verde neón. Pero la verdadera sorpresa ha sido Damon, de 52 años, quien radiante desfiló por el tapis rouge al lado de la 'dueña de sus quincenas', de 46 años, quien luciendo súper chic llegó toda vestida de negro con un traje que negro de minifalda que revelaba sus bien torneadas piernas. Sus hijas, Alexia, de 24 años —fruto de una relación anterior de Barroso—, Isabella, de 16, y Stella, de 12, llegaron enfundadas con el look del momento: la ropa grunge. La mayor de todas deslumbró con un minivestido gris floral con encaje, mientras que la de en medio apareció con un vestido también floral pero negro y la Benjamina interpretó el look con un vestido con corset integrado y collares. La familia tiene una cuarta hija, Gía, de 14 años, quien no estuvo presente en el estreno. Matt Damon Luciana Barroso hijas Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images En la red circulan imágenes de la premiere ocurrida anoche en Hollywood: Aunque Luciana Barroso frecuentemente aparece al lado de su marido en compromisos profesionales, siempre se ha caracterizado por su bajo perfil. La antigua camarera conoció al intérprete de éxitos fílmicos como Good Will Hunting y la saga Bourne, en Miami Beach en el 2003 cuando él filmaba la cinta Stuck On You. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luciana —cuyo nombre de pila es Luciana Bozan— tenía entonces 29 años y era madre de Alexia, fruto de una relación previa que acabó en divorcio. Después de dos años de noviazgo la pareja se dio el sí en una ceremonia privada realizada en el 2005 en Manhattan y en la cual estuvo presente la niña, de entonces 7 años. En una rara entrevista concedida a la revista Vogue Australia —en el 2018— Barroso contó que una de las primeras cosas que Damon admiró de ella es que era mamá. "Definitivamente conectamos de inmediato", afirmó. "Fue tan fácil hablarnos estábamos muy cómodos el uno con el otro y al final de la noche él me invitó a salir con sus amigos. [Yo le dije] tengo una hija de cuatro años, yo no voy a salir a ningún lado …y esa fue una de las cosas que [Matt] amó, que yo tenía una hija".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Matt Damon y su mujer, la argentina Luciana Barroso, sorprenden al aparecer en público con sus hijas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.