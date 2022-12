Matías Gil De Sousa recibe reconocimiento en Los Ángeles Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marjorie de Sousa y Matías Credit: MediaconceptsPR Marjorie De Sousa y su hijo Matías Gil De Sousa se unieron a la celebración de Navidad en el barrio con Unidos por la música. Durante el evento en Los Ángeles, madre e hijo recibieron un reconocimiento por su labor. ¡Felicidades! Empezar galería Cómplices Marjorie de Sousa y Matías Credit: MediaconceptsPR Marjorie de Sousa y Matías entregaron más de dos mil juguetes a familias de bajos recursos en Los Ángeles a través de Unidos por la música. Durante el evento, Matías y su mamá recibieron un reconocimiento del Congreso de Estados Unidos que fue entregado por la congresista Norma Torres: La protagonista de El conde por siete años de labor con la fundación y Matias por ser la primera vez en participar con tan solo 5 años de edad. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Haciendo feliz a todos Marjorie de Sousa y Matías Credit: MediaconceptsPR "Mati disfrutó [el] poder llevar regalos y convivir con tantos amiguitos. Siempre está dispuesto y atento con los demás", dice orgullosa la actriz. "Le gusta ayudar a otros y siempre lo hace, nadie le tiene que decir que lo haga". 2 de 6 Ver Todo Dijo que sí Marjorie de Sousa y Matías Credit: MediaconceptsPR "Yo le pregunto [a Mati]: '¿Te gustaría ir a dar regalos a otros niños, o vamos a tal lado a donar alimentos?', y siempre me dice que sí", cuenta De Sousa. "Le hace feliz ayudar y eso me llena el corazón de orgullo y amor". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Siempre unidos Marjorie de Sousa y Matías Credit: MediaconceptsPR "Él [Mati] me acompaño a ver también a Brandy la perrita que acabamos de regresar con su familia y dieron momentos muy especiales. Las grandes cosas en la vida de nuestros hijos se hacen con el ejemplo. Es un gran niño y ser humano", cuenta la también cantante. 4 de 6 Ver Todo Evento hermoso Marjorie de Sousa y Matías Credit: MediaconceptsPR "Él [Mati] a lo mejor no entiende el reconocimiento que le dieron, pero cuando sea más grande lo va a entender y va a saber lo importante que es para mí que él me haya acompañado en esto tan bonito", dice De Sousa. 5 de 6 Ver Todo Madre orgullosa Marjorie de Sousa y Matías Credit: MediaconceptsPR "Todas las cosas que Mati está haciendo y que sea reconocido en esta magnitud es un mega honor, me llena el corazón de muchas cosas buenas", confiesa la actriz. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Matías Gil De Sousa recibe reconocimiento en Los Ángeles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.