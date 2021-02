Close

¡Ximena Duque sorprende con la foto más tierna de su bebita horas después de nacer! Más recuperada, la actriz colombiana publicó una entrañable imagen de padre e hija que ha enternecido las redes. ¡Puro amor! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido un fin de semana largo para Ximena Duque y Jay Adkins, pero también el más feliz. La pareja por fin tiene en sus brazos a Skye, que llegó después de ponérselo un poco difícil a la mamá. Tras casi un día completo y lleno de esfuerzo, la actriz y empresaria tuvo que ser inducida al parto a través de una cesárea tal y como ella misma contó en la foto de presentación de su pequeña. Poco después de la llegada al mundo de su chiquitina, Ximena compartió uno de los videos más entrañables de su bebé en los brazos de su papi. "De piel a piel", escribía orgullosa la feliz mamá junto a esta emotiva grabación que muestra el primer abrazo entre Jay con su segunda princesa. El esposo de Ximena no se ha separado ni un segundo de su chica a quien animó y cuidó durante las más de 20 horas que ha durado esta aventura. Aunque Ximena no salía de cuentas hasta el Día de los enamorados, la pequeña se adelantó casi una semana tal y como la artista presintió. La pareja llegó al hospital el viernes por la noche y hasta el sábado en la madrugada no nació Skye. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre bromas y contracciones, la orgullosa mamá recalcó la manía de sus hijas de no querer salir de su tripita y darle unos partos interminables. Una espera que como expresó dichosa, sobrepasa todo el dolor físico. "De una cosa sí estoy segura, y es que todo valió la pena". La espera ya se acabó y pronto volverán a casa para reunirse con sus otros hijos, Luna y Cristan, que les esperan con muchas ganas. ¡Felicidades a toda la familia y a disfrutar de este dulce momento!

