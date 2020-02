Marysol Sosa revela el sexo de su bebé Marisol Sosa, la hija mayor del fallecido cantante José José, convertirá su sueño en realidad al darle la bienvenida a un bebé a quien llamará José.



By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de meses de lidiar con desagradables situaciones tras la muerte de José José, su hija Marysol Sosa tiene algo muy importante que celebrar: la próxima llegada de su segundo bebé quien, reveló en una reunión familiar, será un niño. La actriz y cantante compartió la noticia con sus seguidores a través de un video —junto a su esposo Xavier Orozco y su pequeña Elena, de un año y 5 meses— que colgó en sus redes sociales. “¡Es niño! ¡Gracias Señor!”, escribió la también compositora junto al video. Con esta revelación, Sosa cumple su sueño de tener un varón que llevará el nombre de su desaparecido abuelo, según lo comentó al dar a conocer su embarazo en diciembre del año pasado. La hija del cantante se había enterado de su embarazo a tan sólo días de la muerte de su padre, pero esperó hasta tener poco más de tres meses de gestación para dar la noticia, agregando que deseaba que la criatura fuera niño para honrar a su padre llamándolo José. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Esta revelación se da a unos días de que Sosa recurriera a sus redes sociales para enviar un mensaje a Brian Álvarez, mejor conocido como Manuel José, quien alega ser hijo del fallecido cantante. Sosa pidió a Álvarez respeto hacia la memoria de su padre, y aseguró que ella no está involucrada en una denuncia interpuesta en su contra. “Te pido que dejes de desacreditar las palabras, el tiempo y la atención que un buen hombre te brindó y que sobretodo hoy en día él ya no tiene capacidad de réplica”, dijo con firmeza. La llegada del segundo bebé de Sosa se espera para este verano. Advertisement

