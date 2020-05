¡"Principito"! Así luce el primer nieto varón de José José en su primera foto Marysol Sosa, la hija mayor del desaparecido Príncipe de la Canción, reveló el rostro de su hijo en una fotografía en sus redes sociales. ¡Mira qué lindo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marysol Sosa sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir la primera foto en que se ve el rostro de su hijo recién nacido, el primer nieto varón de José José. Sosa, quien se convirtió en madre por segunda vez el pasado 8 de mayo, compartió un dulce mensaje en el que expresó lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa junto a su pareja, Xavier Orozco, y su hija mayor, Elena. “Bienvenido, José Patricio Orozco Sosa. ¡Te amamos, principito! Elena, mamá y papá. ¡Gracias Señor!”, escribió en su cuenta de Instagram acompañando la imagen del pequeño. La también cantante había revelado en una entrevista en el programa Hoy que la criatura pesó 2 kilos y 750 gramos, y midió 51.5 centímetros. Explicó que su parto había sido adelantado porque padecía diabetes gestacional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La foto generó un buen número de felicitaciones a la pareja por su nuevo integrante. “Esta hermoso el Principito, que Dios lo colme de mucha salud, amor y bendiciones”, “Felicidades, y bienvenido sea lleno de bendiciones”, fueron algunos comentarios dejados por sus seguidores. La joven artista dijo que el nombre José Patricio es una forma de honrar la memoria de su papá. En el Día Internacional de la Voz, le rindió honor a su padre con un emotivo mensaje en el que le agradecía todas las enseñanzas que le dejó cuando crecía. “Tu voz logró conquistas, acompañó el inicio de nuevas vidas, acarició corazones. Gracias a Dios por tu hermosa voz, papi", escribió en Instagram. "Y así como me lo dijo en Miami una querida amiga de ambos: 'Tendré tu voz siempre conmigo, al click de un botón'. Y tus palabras, frases y flores, siempre en mi mente y en mi corazón".

