Marlene Favela y su esposo George Seely la mancuerna perfecta Marlene Favela y su esposo George Seely la mancuerna perfecta By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si alguien es la mano derecha de Marlene Favela día a día en casa, ese es su esposo, el empresario George Seely, quien ayuda a la actriz en todas las tareas de hogar y está pendiente en todo lo que necesita su hija Bella. ¿Cómo cambio tu vida después de tener a tu bebé? Mi vida es completa alegría. Es un nuevo principio. Me siento como si tuviera 25 años otra vez con un nuevo bebé. Es mi pequeña princesa. Image zoom Cortesía de Marlene Favela ¿Por qué decidieron mudarse a California? Estamos muy emocionados, creemos que es algo bueno. Creo que es algo bueno porque Marlene estará a tan solo unas horas de la Ciudad de México y podrá seguir adelante con su carrera, para mí es bueno porque puedo comunicarme en inglés, no hablo español. Marlene ama California y está abierta para para una nueva vida y yo también. Estamos muy emocionados, no lo pensamos mucho. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste a Bella por primera vez? Es mi primera niña. Yo estaba con ella en el quirófano fueron dos horas de labor. Estuve ahí todo el tiempo, pero cuando ella salió fue fantástico, lloré cuando la vi. Image zoom ¿Por que la llamaron Bella? A los dos nos gustó [el nombre]. Se parece más a Marlene o a ti Creo que ella luce como Marlene. Marlene dice que luce como yo, Marlene dice que tiene mi color de piel, pero yo la veo mas parecida a ella. La cara, la sonrisa es toda Marlene. Image zoom Marlene Favela ¿Cómo apoyas a Marlene? Respeto mucho la carrera de Marlene, ella tiene una carrera de mucho tiempo y lo que sea que tenga que hacer para apoyarla daré y haré lo mejor de mí. Ayudo con la bebé y cuando ayudo gozo mucho. ¿Cómo es un día para ustedes con la nena? Cuando Marlene se siente un poco cansada por cuidar a la bebé yo siempre estoy feliz de poder ayudarla. Tengo mucha suerte de que Bella siempre se queda dormida en mis brazos. La abrazo muy fuerte y ella siente mi calor y se duerme. La verdad disfruto todo, alimentarla, bañarla, amo bañarla. No es un problema para mí, inclusive limpiarla, es mi hija, lo gozo, es un privilegio, ¿Quieren mas hijos? Yo quiero uno más, creo que ella necesita un compañero, pero es una decisión que tenemos que tomar los dos, no solo yo. Ella es fantástica como mamá, ella no se queja. Si la bebé está llorando tal vez sienta frustración pero nunca lo demuestra. Creo que es la diferencia entre los hombres y las mujeres (risas). Te gustan las aventuras [Marlene] me apoya y está abierta nuevas aventuras, obvio ahora Bella es la prioridad. Eventualmente viviremos mas aventuras, a nosotros nos gusta mucho viajar. Advertisement

Close Share options

Close View image Marlene Favela y su esposo George Seely la mancuerna perfecta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.