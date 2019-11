Estas famosas optaron por comerse su placenta tras dar a luz By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Algunas los consumieron en forma de pastillas, otras en un batido. Estas famosas han comido su placenta o piensan hacerlo, una práctica que supuestamente ayuda a recuperar el cuerpo tras un parto y aumentar su nivel de energía. Sin embargo, instituciones médicas aseguran que eso no está demostrado y que ingerir la placenta comporta riesgos para la salud de la mamá y el bebé. Empezar galería Marlene Favela Image zoom IG/Marlene Favela La actriz compartió en su canal de YouTube que está consumiendo su placenta tras dar a luz a su hija el pasado octubre. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Claudia Álvarez Image zoom Mezcalent Aún no ha dado a luz, pero la mexicana reveló en una entrevista que planea comerse su placenta. 2 de 11 Applications Ver Todo Anahí Image zoom Anahí/Instagram En su libro Valiente, la cantante compartió que comer su placenta después de dar a luz a su hijo Manuel le dio muchos beneficios y no sería una sorpresa si lo vuelve a hacer con su segundo hijo. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Michelle Renaud Image zoom IG/Michelle Renaud La actriz cree que es importante que todas las madres coman su placenta después del nacimiento de sus bebés. 4 de 11 Applications Ver Todo Rosie Rivera Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images Justo después de dar a luz, la empresaria y escritora consumió su placenta en un batido. 5 de 11 Applications Ver Todo Kourtney Kardashian Image zoom Paul Zimmerman/Getty Images para Women's Health La estrella fue la primera de sus hermanas en sumarse a esta práctica. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Kim Kardashian West Image zoom Instagram / Kim Kardashian La magnate de la belleza consumió su placenta en pastillas. 7 de 11 Applications Ver Todo Khloé Kardashian Image zoom Khloé Kardashian /Insatgram Siguiendo los pasos de sus hermanas, la estrella compartió que planeaba comer su placenta cuando estaba embarazada de su hija True . 8 de 11 Applications Ver Todo Katherine Heigl Image zoom Instagram / Katherine Heigl La actriz de Grey’s Anatomy también se apuntó a esta práctica. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement January Jones Image zoom Jean Baptiste Lacroix/WireImage En una entrevista con la revista Glamour, la actriz dijo por qué lo recomienda. “Puede ayudar a las mujeres con depresión y fatiga”. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

