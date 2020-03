Marlene Favela se va a vivir a Los Ángeles La actriz Marlene Favela empieza una nueva aventura en Los Ángeles







By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Después de convertirse en madre de Bella, Marlene Favela decidió dar un cambio en su vida y junto a su marido George Seely, de 48, dirán adiós a México y formarán su nuevo hogar en Los Ángeles. “Estamos muy emocionados; creemos que es algo bueno porque Marlene estará a tan solo unas horas de México y podrá seguir adelante con su carrera”, opina el empresario australiano de origen libanés, que está a punto de obtener su licencia de bienes raíces en California. “Respeto mucho la carrera de Marlene y lo que sea que tenga que hacer para apoyarla [lo] daré y daré lo mejor de mí”. Image zoom Favela comparte el sentimiento. “Lo estamos haciendo por Bella principalmente porque estar en Australia representa estar alejada de mi familia”, confiesa la artista nacida en Santiago Papasquiaro, Durango, quien junto con su esposo contempló en un momento trasladarse a vivir a ese país, pero cambió de parecer, al igual que el seguir en México. “Que [mi esposo] venga a México es muy complicado por el idioma, no habla español”. Advertisement

Close Share options

Close View image Marlene Favela se va a vivir a Los Ángeles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.