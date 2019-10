¡Marlene Favela reaparece dos semanas después de convertirse en madre y luce espectacular! La actriz mexicana causa furor con su look y figura justo cuando se cumplen dos semanas de haber dado a luz a su pequeña Bella. ¡Está radiante! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Espectacular. Esa es la palabra que mejor define en estos momentos a Marlene Favela. La actriz ha reaparecido justo cuando se cumplen dos semanas de haber traído al mundo a su pequeña Bella. Aunque todavía en proceso de recuperación, la artista se ve radiante y en plena forma. En un precioso vestido floreado se puede apreciar que su cinturita ya casi ha vuelto a su ser. Aunque lo que llama especialmente la atención es el brillo de su mirada que ha supuesto convertirse en madre. "Me fui a ser mamá. Hoy hace dos semanas que el amor de nuestras vidas llegó y hoy es el primer día que tengo tiempo de ponerme algo de rímel y un vestido bonito", escribió para todos sus seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está agotada como es de esperar en estos casos, lo reconoce, pero nunca un cansancio la hizo tan dichosa. "Jamás pensé que estar tan cansada me haría tan feliz y eso tiene un nombre, Bella", ha escrito encantada la actriz. Casi ni come ni duerme pero tiene el mejor alimento de todos, su pequeña, que le ha traído la alegría más grande a su vida. Con el apoyo y amor de su esposo George Seely, Marlene hace frente a esta nueva y emocionante etapa a la que abraza con todas las ganas. ¡Estás preciosa! Advertisement

