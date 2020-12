Close

¡Marlene Favela presume emocionada los primeros pasitos de su hija Bella! La feliz mamá compartió entusiasmada este momento tan importante en el crecimiento de un hijo. ¡La chiquitina derritió las redes con sus ganas! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El corazón de Marlene Favela rebosa de amor y la única responsable de ello es su hija, Bella Seely. Cada día con ella es un regalo y una sorpresa maravillosa que la actriz comparte orgullosa en sus redes. En estos días la princesa de la casa ya ha tenido el arranque de dar sus primeros pasos, un momento muy especial en la vida de cualquier niño y, por supuesto, los papás. Divertida y risueña, Bella, que ya tiene un año y dos meses, ya se levanta y mantiene en pie solita. Y aunque todavía no puede dar sus primeros pasos sin sostenerse del todo, ¡está a punto de caramelo! A través del perfil de Instagram creado exclusivamente para la pequeña, Bella enamoró a sus seguidores con esta imagen y, cómo no, con ese modelito tan navideño. Tiene toda la pinta de arrancar a andar cuando menos lo espere Marlene. La posición ya la tiene, y las ganas también, así que es cuestión de días para verla correr por la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas son sus segundas navidades con mami. Las primeras apenas era un bebé que no se daba cuenta de nada, pero ahora es más consciente de todo lo que le rodea y lo está disfrutando al máximo. Los regalos de Santa Claus ya están en camino para que en unos días los abra bajo el árbol. Un momento muy cómplice que seguro que Marlene disfrutará más que ella. ¡Feliz Navidad preciosa!

