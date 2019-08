Marlene Favela presume de embarazo en bikini La actriz mexicana dejó al descubierto su hermosa barriga de 7 meses de embarazo a través de sus redes sociales. ¡Mira la foto! By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message No estaba en sus planes convertirse en madre –‘ni siquiera lo tenía en mente’, aseguraba meses atrás en exclusiva para People en Español–, pero ahora que está creciendo una vida dentro de ella Marlene Favela está que no se cambia por nada ni por nadie. La actriz mexicana, que se encuentra ya en el último trimestre de su embarazo, está disfrutando al máximo cada momento de la dulce espera, como ha reconocido en numerosas entrevistas. Lejos de estrenarse por los cambios que está experimentando su cuerpo, la intérprete de 42 años se siente plena y feliz de ver como todo se va acomodando para la llegada de su hija. “Amo cómo mi cuerpo se está transformando. Amo cómo cada centímetro de mi cuerpo está cambiando, mi pelo, mi piel, es como un viaje”, expresaba la también heroína del melodrama Contra viento y marea en mayo a través de un vídeo que compartió en su canal de Youtube. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Favela, que ha estado compartiendo todos los detalles de la dulce espera con sus seguidores en las redes sociales, publicó este miércoles por medio de su perfil de Instagram una imagen en la que deja al descubierto su hermosa barriguita de 7 meses de embarazo. Image zoom Instagram Marlene Favela La instantánea, en la que la estrella de telenovelas posa en bikini desde la playa, no pasó desapercibida entre sus más de 3 millones de seguidores de Instagram. “La embarazada más bella que conozco”, comentó una fan. “El embarazo te sienta genial”, opinó oto seguidor. Y es que no hay duda de que el embarazo le sienta de maravilla a la actriz. ¡Se ve hermosa, pero sobre todo inmensamente feliz! Advertisement EDIT POST

