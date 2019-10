¡Marlene Favela posa en sexy lencería a un mes de dar a luz y provoca gran revuelo! ¡Sexy mama! A apenas unas semanas de dar la bienvenida a su bebé, la actriz mexicana protagoniza ardiente escena con su marido George Seely en esta atrevida foto. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Esto está que arde! Todas las embarazadas lucen bellas pero una a la que le está sentando de maravilla es sin duda Marlene Favela. ¡A las pruebas nos remitimos! A puntito de ver la carita de su bebé, la actriz ha compartido una imagen de lo más sensual que deja a la vista de todos su espectacular figura. En un sexy conjunto de ropa interior fucsia y junto a su marido George Seely, la protagonista de La Gata Salvaje se mostraba tal cual, apasionada y de lo más atrevida. ¿Quién dijo que lo de ser mamá tiene que arrebatarle a una el sex appeal? Definitivamente a ella no le ha restado ni un ápice, al contrario. Además de hermosa en la recta final de su embarazo, también está radiante y feliz, así se ha desprendido de sus palabras junto a la entrañable (y picante) imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Porque nada me hace más feliz que tenerlos George y Bella. ¡Nosotros los SeelyFavela! Somos uno”, ha escrito de lo más ilusionada. Su marido no se separa de ella ni un momento pues en cualquier instante nos dan la noticia de que Bella está entre nosotros. Hace unos días la actriz publicaba un divertido video junto a su amado que mostraba el amor, la complicidad y la unión de esta preciosa pareja. La sonrisa en los rostros de ambos es imborrable. A sus 42 años Marlene cumple así el gran sueño de su vida, convertirse en madre. Tardó en llegar pero finalmente se va a hacer realidad en apenas unas semanas. Una situación para la que tal y como ella misma contó en otro video en su canal de Youtube, ya lo tiene todo preparado. ¡Estaremos muy pendientes para contar esta preciosa noticia! Advertisement EDIT POST

