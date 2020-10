"Enséñales que ya dices papá": Marlene Favela muestra orgullosa cómo su hija llama a su padre La actriz compartió un emotivo video de su hija Bella balbuceando sus primeras palabras entre las cuales se encuentra la de 'papá'. Un gesto que conmovió a George Seely quien no dudó en responder. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bella es la razón de ser y el mayor sueño cumplido de Marlene Favela. Orgullosa de su pequeña, la actriz la presume a cada rato en preciosos vestidos y en momentos claves de sus primeros meses de vida. Además de hacer partícipe a su público de su primer diente e incipientes gateos, ahora ha compartido un momento muy especial en la vida de cualquier progenitor. ¡La princesa de la casa ya dice papá! La protagonista de La gata salvaje fue capaz de captar ese instante en un entrañable video que conmovió a sus seguidores. A pesar de la separación de la pareja, Marlene siempre ha promovido el amor y el respeto de la chiquitina a George Seely y esta es la mejor prueba de ello. Sentada en el suelo y jugando con mucha alegría, Bella hizo algunos sonidos y balbuceó algunas palabras hasta que lanzó un 'papá' muy clarito. Entusiasmada, la también empresaria le hizo un precioso comentario orgullosa de lo que acababa de ocurrir. "¡Enséñales que ya dices papá!", le dijo contenta. Un momento muy especial que llenó de amor a los usuarios pero, sobre todo, a la persona que se esconde detrás de esas cuatro letras tan importantes. El exmarido de Marlene no dudó en escribir un comentario ante tanta ternura, además de muchos corazones. "Qué cosa tan bonita", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un gesto cargado de dulzura y buenas intenciones que demuestra la educación y los valores que la intérprete quiere transmitir a su hija por encima de todo. En breve Bella estará de celebración para cumplir su primer año de vida. Una fecha muy especial para sus padres que, aunque no pudieron rescatar su relación, comparten un amor mucho más grande, el de la reina de sus corazones.

