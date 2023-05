Marlene Favela no ha dejado indiferente a nadie como la malvada Columba Villarreal en la exitosa telenovela El amor invencible (Univision). "En este momento de mi carrera agradezco un personaje así. Creo que refresca mucho y le da un giro a que el público me conozca de otra manera y a que los productores también me vean de otra manera", asegura.

Aunque las grabaciones de un melodrama son muy demandantes, la actriz mexicana ha sabido organizarse muy bien para no descuidar su faceta como mamá de Bella, quien es su prioridad en la vida. "Yo como soy mamá canguro cuando estoy en locación ella está conmigo, si viajo ella está conmigo, cuando estoy en foro es un poco más difícil porque no es un ambiente adecuado para ella, pero yo la llevo a la escuela, trato de recogerla en la medida de lo posible, hago tarea con ella, juego con ella los fines de semana… Yo quiero ver este proceso", cuenta.

"En mi casa saben que nadie hace tarea con Bella nada más que yo, que nadie la peina nada más que yo, que nadie la baña nada más que yo porque son momentos de mi hija que los quiero hacer yo. Y mi hija es mi prioridad hoy y siempre", agrega Marlene. "Este es el mejor papel de mi vida y no lo cambio por nada. Ser mamá de Bella es lo que más me hace feliz".

Cuando llegue [el amor] bienvenido sea. Pero no nos hace falta la verdad en este momento nada, ni a mí ni a mi hija. Somos muy felices — Marlene Favela

Marlene Favela Marlene Favela y su hija Bella | Credit: Instagram Marlene Favela

La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje cuenta con un equipo de gente que trabaja para ella y que le hace la vida más fácil. "Cuando yo estoy en la locación me la traen, cuando yo la puedo dejar en el colegio la dejo, los fines de semana como no grabo vamos al club, al parque, a nadar, a andar en bicicleta, a andar en patines, la maquillo, me maquilla, o sea me hago trizas", explica. "A veces no duermo, a veces llego a la locación ojerosa, pero por haber compartido con mi hija. Me organizo de todos los modos posibles y soy muy afortunada también por tener la facilidad de gente que me ayude y me hace la vida más fácil".

Además de actriz y mamá, Marlene es empresaria. ¿De dónde saca tiempo para todo? "No tengo tiempo", confiesa entre risas. "Mientras en escena y escena no estoy creando contenido, estoy trabajando para las marcas que lo hago, estoy checando que los productos lleguen, que todo esté en orden. Soy mamá, soy empresaria, soy actriz, soy amiga, soy hija, soy hermana, soy jefa, soy muchas cosas y trato de no descuidar nada porque todo es importante para mí. Soy una mujer productiva, soy una mujer creativa, eso me da vida. Ser mamá de Bella me da toda la energía del mundo para eso y para muchas otras cosas más que se sumen en el camino".

Estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida, como mamá, como persona, como mujer. Me siento más bella, más productiva, más segura y más madura que nunca — Marlene Favela

Pero, ¿será que también le queda tiempo para el amor? "Hasta ahorita no ha habido tiempo nada más que para trabajar y ser mamá de Bella, cosa que me hace muy feliz", señala. "Pero yo siempre he dicho que esas cosas son de Dios, yo no las programo. Cuando llegue bienvenido sea. Pero no nos hace falta la verdad en este momento nada, ni a mí ni a mi hija", deja claro. "Somos muy felices. Yo soy muy feliz de tenerla, todos los días la veo y me maravilla el regalo que Dios me mandó. Estoy muy agradecida y no le puedo pedir nada más a la vida".