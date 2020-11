Close

¡Bella Seely, la bebé de Marlene Favela, da sus primeros pasitos en un auto rosa! Con un añito recién cumplido, la primogénita de la actriz y su ex, George Seely, comenzó a caminar con una divertida andadera. ¡Qué ternura! No te lo puedes perder. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tiempo pasa volando y este 2020 se nos ha ido de las manos como arena entre los dedos. A pocas semanas de terminar el año, Marlene Favela disfruta emocionada del crecimiento de su preciosa bebé Bella, fruto de su relación con el australiano George Seely. “Estás creciendo demasiado rápido, mi amada princesa”, escribió la orgullosa mamá bajo esta tierna imagen. ¡Y es cierto! La actriz acaba de compartir un clip en el que ya puede verse como la hermosa Bella ya da sus primeros pasitos en una linda andadora con forma de automóvil, un vochito rosa que hizo las delicias de sus fans. Días atrás, así de feliz le cantó Marlene a su chiquitina las mañanitas cuando Bella cumplió su primer añito y le celebró un espectacular fiesta donde ambas iban disfrazadas de muñecas: Aunque si de disfraces se trata, nos conquistó este look tan divertido que lució Bella Seely para celebrar el día de Halloween. Un año lleno de retos para la intérprete de La gata salvaje, quien después de anunciar la ruptura de su matrimonio con el papá de la pequeña, se centró por completo en sacar adelante sola a su hija y se entregó a su trabajo en cuerpo y alma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, triunfa como empresaria aprovechando su buen hacer como influencer en las redes donde, sólo en Instagram, ya tiene cinco cuentas conocidas : la suya propia y la de su firma de moda; otras dos más, inactivas de momento (una para tienda y otra para cosméticos), y una quinta que estrenará oficialmente en una semana llamada… ¡Bella Seely Store! Con el nombre de su hija, al parecer, será una empresa de dulces. ¡Con una mamá tan trabajadora, a su hijita nunca le faltará de nada! ¡Bravo por Miss Favela!

