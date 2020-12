Close

¿Enojada? ¡La travesura de la pequeña Bella que hizo reír a los fans de Marlene Favela! Mientras que la hija de la Gata Salvaje aventaba dulces a diestro y siniestro, “así tiraba yo los trastes sucios en la cuarentena”, comentaban en las redes los fans de la actriz, muertos de risa con la actitud de la bebé. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marlene Favela está terminando con éxito un año de lo más complicado. Además, su inseparable bebé ha conquistado las redes y se ha convertido ya, a su corta edad, en toda una influencer de lo más destacada… ¡Con tan solo un añito, Bella Seely tiene más de un cuarto de millón de seguidores en su propia cuenta de Instagram! Ataviada con un look de lo más clásico y junto a su lujoso carro blanco, así daba la hija de Marlene la bienvenida al mes de diciembre: Toda una muñeca, la hija de la actriz lucía a la perfección un hermoso vestidito de grandes cuadros escoceses en rojo, color que hacía juego con sus zapatos, unas clásicas merceditas de charol con lazo. También colorado era el color de su boina. El gran cuello blanco del vestido hacía juego con sus leotardos y el lazo anudado atrás, toda una lección de pose y estilo que pronto quedaría relegada a un segundo plano cuando la niña se topó con una montaña de dulces en el suelo. Divertida en su propio mundo, encantadacon el brillante azul de los paquetitos y el crujir de la envoltura que los protegía, Bella se peleó con sus inesperados juguetes, aventándolos por todos lados, algo que su madre no pudo dejar de grabar: “Bella, ¿qué haces?”, preguntaba su mamá al sorprenderla así. Después de llamarle por su nombre un par de veces, se dio cuenta de que en ese momento a la niña solo le interesaban los dulces. “¡Ay Dios, mío! ¿Por qué?” exclamó su mamá ante el berrinche. “¿Te enojaste? ¡Dios de mi vida!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La simpatía del clip hizo reír a los fans de la Gata Salvaje. “Así tiraba yo los trastes sucios en la cuarentena”, dijo una de sus seguidoras al ver como lanzaba sin reparo los dulces a diestro y siniestro; “jajaja, me alegró el día esa Bella traviesa”, comentaba otra más. Así de linda, la joven influencer está a punto de comenzar a vivir su primera Navidad.

