¡Hija de Marlene Favela ya es toda una modelo profesional a sus 2 años! La pequeña Bella ha hecho explotar las redes de ternura con su última sesión de fotos. La chiquitina ha heredado no solo la belleza sino también el desparpajo de su mami frente a los flashes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dice el refrán que de tal palo tal astilla, y en esta ocasión aplica a la perfección. La pequeña Bella Seely se ha convertido en toda una estrella en sus redes sociales con sus pases de modelos y sesiones de fotos que su mami, Marlene Favela, le hace con tanto amor. Las más recientes fotos de la chiquitina han vuelto a causar sensación por su desparpajo a la hora de posar y, sobre todo, de lucir sus impecables modelitos elegidos por la artista. A sus apenas 2 años y medio, Bella sabe posar como toda una profesional y no cabe duda de que la cámara la quiere. Es tal el cariño que despierta que su cuenta de Instagram ¡ya cuenta con 326 mil seguidores! Marlene Favela Marlene Favela | Credit: (Photo by Victor Chavez/WireImage) A orillas de lo que parece un lago y envuelta en todo un conjunto primaveral, con bolsito y gorro incluidos, la hija de Marlene causó furor entre los usuarios que no tardaron en regalarle un sinfín de piropos. "Wow, qué niña linda", "Cada día más bella", "Ella ilumina todo lugar donde se presenta", "Preciosa la muñequita", "Muero de amor", "Qué alta está, linda como su mamá", escribieron tan solo algunos ante las instantáneas de Bella. Además de modelar de forma natural como una auténtica maniquí, la hija de George Seely también cuenta con su propia tienda online, creada por su mami, en la que los usuarios pueden encontrar todo tipo de accesorios para niñas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un emprendimiento que la actriz de La desalmada inició hace un año y que está teniendo una gran respuesta por la cantidad de productos, variedad y calidad de los mismos. Desde diademas, muñecas, ¡incluso productos de belleza! Una boutique bajo el nombre de Bella Store que cada día va a más. Y todo bajo la supervisión de su mami Marlene, siempre pendiente de cuidar cada detalle.

