¡Hija de Marlene Favela cumple 3 años y causa furor por el increíble parecido con la actriz! La pequeña Bella derritió las redes con motivo, no solo de su cumpleaños, sino también por su gran belleza, heredada de la artista. "Ha cambiado mucho esta nena" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El tiempo vuela! Y si no, que se lo pregunten a Marlene Favela. La actriz acaba de celebrar los tres añitos de su gran amor: su hija Bella. Un día muy especial que se celebró como ella se merece, a lo grande, entre regalitos, torta y fotos de princesa para este festejo de altura. Orgullosa de su chiquitina, la actriz de La desalmada compartió las más recientes imágenes de la cumpleañera con las que causó auténtico furor entre sus seguidores. Y no solo por lo grande y bella que está, ¡sino por el espectacular parecido a mami! Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Mezcalent "Cuando supe que llegarías a mi vida, Te esperé de la manera más hermosa, como quien espera el tesoro más grande, tenía la certeza de que eras mi regalo de vida, mi amor por siempre y para siempre, y así te espere pacientemente y te dibujé mil veces en mis sueños, ansiaba la hora de ver tu carita al fin, ¡y tenerte en mis brazos por primera vez!", escribió emocionada la feliz mamá. Vestida de amarillo y comiendo un pedacito de pastel, la cumpleañera sonrió y disfrutó de lo lindo de su día en el que no le faltaron los halagos y felicitaciones. Entre ellas, por supuesto, la de su padrino Jomari Goyso. "Qué bella está, te amo", le expresó el conductor. "¡Felicidades!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco faltó la presencia en palabras y gestos bonitos de su papá, George Seely, quien presumió de su niña en una publicación en las redes. "Felicidades, Bella", le dedicó junto a unos cuantos amorosos corazones. Aunque la pareja está separada, el amor a su hija está por encima de todo y Marlene siempre lo hace partícipe de estos momentos tan remarcables. Bella hace justicia a su nombre al ser un derroque de coquetería y dulzura. A juzgar por las imágenes en su cuenta de Instagram, la pequeña sabe posar y caminar como toda una modelo. Tiene a la mejor maestra en casa, así que no es de extrañar su desparpajo ante las cámaras. "Es igual", repitieron algunos fans al ver las imágenes de la pequeña y contemplar su gran parecido a mami. A su edad, el cambio físico es una constante y las fotos no mienten, cada día sus gestos y rasgos son como los de Marlene. Solo queda decir eso de... ¡Feliz cumpleaños!

