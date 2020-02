¡Marlene Favela presenta en exclusiva a su hija Bella! A la vez que experimenta los cambios físicos y emocionales de la maternidad, Marlene Favela se prepara para formar un nuevo hogar en California junto a su esposo George Seely y su hija Bella. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras enterarse de que estaba esperando su primer bebé, Marlene Favela hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe. “Cuando me entero que estoy embarazada fue un milagro. Lo primero que hice fue correr a la basílica de Guadalupe a ver a la Virgen y [hablé con ella]: ‘lo único que te pido es que mi bebé esté bien por favor. Te lo suplico, intercede por mí para que todo salga bien”, recuerda Favela. “[Así que cuando nació] fui a darle gracias y [le dije:] ‘Te prometo que te la voy a traer cuando nazca. Cuando nació, quería mostrarla al mundo, pero tenía esa promesa en mi corazón y mi esposo sabía que primero se iba a presentar a la Virgen y después a ustedes, que siempre han apoyado mi carrera”. Image zoom ¡Promesa cumplida! Una vez que llevó a su pequeña Bella a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, Favela abrió las puertas de su acogedor apartamento a People en español y junto con su esposo George Seely presentaron a Bella, la nueva jefa del hogar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Todos los detalles, video y fotos exclusivas de esta hermosa familia las pueden ver en la nueva edición de People en español. Advertisement

