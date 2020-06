Marlene Favela comparte fotos del antes y el después de su embarazo ¡y el resultado es espectacular! La actriz ha publicado unas imágenes inéditas de su figura del ayer y el hoy que demuestran que el cambio en su figura ha sido brutal y en un tiempo récord. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La llegada del verano ha animado a Marlene Favela a lucir uno de sus conjuntos favoritos, el traje de baño. Desde la piscina y en plena playa, la actriz ha lucido su figura perfecta ocho meses después de haberse convertido en madre. Pero para poder ver bien su espectacular transformación, la feliz mamá de Bella ha mostrado unas fotos del antes y el después de su embarazo luciendo el mismo conjunto. El resultado ha impactado a sus seguidoras que no han tardado en pedirle sus truquitos para verse igual, o incluso mejor, que antes de estar encinta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Marlene siempre lució estilizada estando embarazada y se nota que no subió en exceso de peso como suele ocurrir en estos casos, lo cierto es que su recuperación ha sido asombrosa. La imagen de su vientre en la actualidad es la de una atleta con abdomen de acero. ¡Parece una tableta de chocolate! Es cierto que la genética de la artista de 42 años tiene mucho que ver, pero el cuidado de su figura a nivel alimenticio y ejercicio son también la clave de tal metamorfosis. Image zoom marlene favela/instagram "El tiempo vuela mi amada princesa. Te esperé con tanta ilusión y ahora que te tengo solo puedo agradecer a Dios lo bendecida que soy", escribió junto a estas dos fotos de las que casi dista un año. ¡Qué dos preciosidades!

