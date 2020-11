Close

¡Así enseña Marlene Favela a nadar a su pequeña hijita Bella Seely! La mamá y la bebé más fashion de las redes, mostraron en un tierno video cómo la hija de la actriz aprende a nadar en la alberca. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marlene Favela está demostrando ser una mujer extraordinaria, no solo por la clase con la que ha llevado su divorcio de George Seely, también por la destreza con la que está manejando su carrera en este polémico 2020, alternando su papel de mamá con su vida profesional como empresaria. En un año en el que mucha gente se ha visto sorprendida y desarmada ante los acontecimientos, La Gata Salvaje reaccionó rápido a todas las vicisitudes que se le plantaron de frente y sin perder la sonrisa. Image zoom Credit: IG Marlene Favela Al detenerse la grabación de la mayoría de las grandes producciones en las que estamos acostumbrados a ver a esta famosa actriz, ella enfrentó casi a la vez la carencia de trabajo en su medio, una separación y el criar a su hija a solas, de la noche en la mañana. Sin perder un segundo y lejos de rendirse, Marlene se puso manos a la obra y ha demostrado no solo que es una gran mamá: ha creado varias empresas, una de moda con su nombre y ahora otra, con el nombre de su niña, para vender muñecas y juguetes para bebés. Image zoom Credit: Marlene Favela Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bella cumplió recientemente un añito y ahora su famosa mamá ha decidido que ya es hora de que su bebé empiece a familiarizarse con el agua y, siguiendo los consejos de los expertos, ya ha comenzado a hacerlo. Hoy la actriz compartió este lindo clip en el que vemos chapotear felizmente a su hijita, segura en los brazos de su mami, mientras que una sonriente Marlene Favela practica la matronatación o natación junto a su bebé. Tapando su rostro del sol con una gorra en la que puede leerse la palabra México, con un bañador de color azul marino y motivos blancos, la actriz decidió vestir a su bebé para la ocasión con un lindo traje de baño de manga larga, rosa y con estampado de flores. Tampoco olvidó cubrir su cabecita con una gorra para protegerle de los potentes rayos del astro luminoso. ¡Poco a poco la pequeña Bella va creciendo! ¿Verdad que hacen una linda pareja?

