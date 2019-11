Marlene Favela celebra un mes de vida de su hija Bella con una foto de la pequeña La feliz mamá ha publicado una preciosa imagen de su princesa del mismo día de su nacimiento para celebrar su llegada al mundo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Justo cuando se cumple un mes de la llegada al mundo de su pequeña, Marlene Favela ha publicado una entrañable foto de la bebé en su perfil de Instagram. Se trata de un momento muy íntimo entre ambas. Bella acababa de nacer y aterrizaba en sus brazos, cambiando así su vida para siempre. La feliz mamá ha escrito unas hermosas palabras junto a esta imagen inédita del instante que representa un antes y un después. “¡Un mes! Yo celebro tu vida todos los días princesita. Me declaro completa y absolutamente adicta a ti, a tu piel, a tu olor, a tu calor, eres nuestro regalo de Dios”, dice el emotivo mensaje. Todavía con la respiración artificial, Marlene tiene en su pecho, piel con piel, a su primera hija, un sueño hecho realidad. En pleno proceso de recuperación, la actriz puede presumir de casi, casi haber recuperado su silueta. Normal, no ha parado desde que Bella nació. Como ella misma ha dicho en sus publicaciones en redes apenas hay tiempo de dormir, pero no podría estar más encantada con su nueva tarea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá primeriza se siente plena y eso se refleja en la colección de imágenes que nos ha regalado a través de su perfil de Instagram donde ha presumido preciosos modelitos que dejan ver su cuerpo en forma. “No quiero que mi esposo me vea todo el día en pijamas”, bromeaba. ¡Estás estupenda Marlene! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Marlene Favela celebra un mes de vida de su hija Bella con una foto de la pequeña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.