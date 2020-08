¡Marlene Favela celebra los diez meses de Bella Seely! Esta es la original felicitación que la actriz dedicó a su hijita, fruto de la relación con el nuevamente desaparecido George Seely. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Este 2020 vuela! ¿Será posible que la hija de la bellísima actriz Marlene Favela haya cumplido ya diez mesecitos? Así lo recordó la feliz mamá con unas tiernas fotos en las que refleja el precioso momento que vive junto a su bebita. “¡Mi amor, mi todo! Felicidades princesa por muchos dieces en tu vida 10”, dijo deseándole al fruto de sus entrañas la mejor de las calificaciones, no solo hoy sino el resto de su vida. Si la cosa va de dieces y el ejemplo es importante, ¡Bella sí que cuenta con una mamá de diez! Después de su separación de George Seely, hecho que la actriz ha llevado con una elegancia fabulosa, la Gata Salvaje está dedicada en cuerpo y alma a su niña, sin descuidar un segundo su labor de influencer en sus redes. “¡Hoy cumples 10 meses de convertirme en la mujer más feliz del mundo! Te amo por siempre y para siempre, mi hermosa muñeca”, escribió bajo una foto en la que la niña observaba con asombro el impactante arreglo de globos de colores que le habían regalado en este mesiversario, como dicen algunos, tan especial. Mientras que su mamá lo pasa en grande viendo crecer día a día a su Bella, su papá, el empresario australiano de origen libanés George Seely, quien añadió un “me gusta” en esta publicación, continúa brillando por su ausencia en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un repetitivo cuelga y borra en Instagram, hace unas semanas el papá de Bella vació de todo contenido su feed una vez más. No solo eso, también optó de pronto por no seguir a nadie... ¡Ni siquiera a su hijita! En un acto de clase continuado, Marlene Favela hace caso omiso de los movimientos de su ex y mantiene a ambos papás en las redes que sigue su hijita, desde la cuenta que creó para ella, bajo su nombre de Bella Seely.

