Marlene Favela celebra con una espectacular fiesta el cumpleaños número 3 de su hija Bella La actriz mexicana celebró este fin de semana por todo lo alto los 3 añitos de su princesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Cuando supe que llegarías a mi vida, te esperé de la manera más hermosa como quien espera el tesoro más grande. Tenía la certeza que eras mi regalo de vida, mi amor por siempre y para siempre, y así te esperé pacientemente y te dibujé mil veces en mis sueños. Ansiaba la hora de ver tu carita al fin y tenerte en mis brazos por primera vez. Y parece que fue ayer cuando nos descubrimos mi amada Bella, pero hoy hace 3 años que llegaste a iluminar mi universo. Feliz cumpleaños princesa, que Dios te regale una larga y virtuosa vida". Con este emotivo mensaje la actriz mexicana Marlene Favela felicitaba el pasado 12 de octubre a su hija Bella por su cumpleaños número 3. La fiesta de celebración no llegó, sin embargo, hasta este domingo. La protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea tiró, como se suele decir, la casa por la ventana para festejar a lo grande el cumpleaños de su princesa. Globos, una espectacular mesa de dulces, un inmenso y colorido pastel… La actriz mexicana no escatimó en detalles para que su hija pudiera disfrutar de una fiesta mágica y especial. Y así fue. Marlene Favela Marlene Favela y su hija Bella | Credit: Instagram Jomari Goyso Favela Bella, hija de Marlene Favela | Credit: Instagram Jomari Goyso Pastel Mesa de dulces | Credit: Instagram Jomari Goyso Vestida de amarillo y con dos lazos en su cabello, su accesorio favorito, la carismática niña hizo su entrada en la fiesta de la mano de su madre y su padrino, Jomari Goyso. Marlene Favela Jomari Goyso, Marlene Favela y su hija Bella | Credit: Instagram Jomari Goyso El experto en moda y belleza de Univision no dudó en tomar el fin de semana un vuelo exprés rumbo a México únicamente para acompañar a su ahijada en este día tan especial. Jomari Goyso Jomari Goyso y su ahijada Bella | Credit: Instagram Jomari Goyso "Celebrando 3 años de vida de uno de mis grandes amores: mi ahijada Bella. Te amo mi Marlene Favela. ¿Que harías por ir a abrazar a alguien que amas?", escribió el también conductor de televisión junto a un video en el que presume de la compañía de la cumpleañera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los invitados hubo varios rostros del medio artístico, entre ellos la actriz Ana Layevska, quien acudió a la celebración en compañía de sus dos hijos: Masha, de 4 años, y Santiago, de 2. Marlene Favela Marlene Favela y su hija Bella | Credit: Instagram ¡Muchas felicidades Bella!

