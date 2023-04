El comediante Marko se convierte en papá por segunda vez El influencer venezolano compartió en exclusiva con People en Español la primera foto de su bebé recién nacida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marko Pérez Credit: Cortesía / Seide Veliz Marko Pérez y su esposa Yulbert Zambrano dieron la bienvenida a su segunda bebé juntos la mañana de este miércoles en un hospital de la ciudad de Miami. El influencer venezolano y comediante, quien se encontraba celebrando su cumpleaños este martes en la noche en la discoteca El Tucán, tuvo que abandonar la fiesta antes de tiempo por la noticia del nacimiento prematuro de su hija Roma y acudir al hospital HCA Florida Mercy. Marko dijo que tanto él como su pareja estaban nerviosos porque la bebé se adelantó a la fecha prevista del parto. "Estoy muy nervioso. Estoy respondiendo esto para People justo en el momento que estoy a media hora de entrar al quirófano con mi esposa y estoy exageradamente nervioso porque el parto se adelantó. Me siento feliz, pero ahora me está comiendo la ansiedad", expresó vía telefónica minutos antes de la llegada de su bebé. "Estoy ansioso por verla y por enamorarme como estoy enamorado de [mi primogénita] Amor", añadió. La pequeña nació de 8 libras a las 11:54 a.m., hora local, y tanto la madre como la bebé se encuentra en perfecto estado. Marko y su bebé Roma Credit: Cortesía Fue en agosto del año pasado cuando Tito El Bambino reveló durante la filmación de un video que Zambrano estaba embarazada. Bebé Roma y su madre Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos grabando el especial de mi nueva canción junto a Marko. Pero la esposa de Marko me confió un secreto de familia que hoy ustedes se van a enterar de la gran sorpresa que le toca al patrón decirle a Marko: va a ser papá de nuevo familia", contó. "Hay que celebrarlo junto con ustedes. Le voy a dar la sorpresa; vengan conmigo, chequen esto", mencionó el cantante boricua en un video que dio a conocer a People en Español. "Estamos aquí Marko, gracias por todo príncipe. Estamos felices; ya terminamos gracias a Dios".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El comediante Marko se convierte en papá por segunda vez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.