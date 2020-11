Close

¡El dúo más tierno! Marjorie de Sousa y su hijo estrenan canción El menor de casi 4 años entona junto a su famosa mamá el nuevo sencillo de la actriz venezolana, una versión muy especial del emblemático villancico 'El burrito sabanero'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa ha querido recibir este año la Navidad de una forma muy especial. La actriz venezolana estrenó este viernes su nuevo sencillo, una versión muy particular de 'El burrito sabanero', uno de los villancicos más emblemáticos. Pero no lo canta sola. Su hijo Matías, fruto de su relación con Julián Gil, entona junto a la famosa artista las notas de este tema navideño que compuso en 1972 el autor venezolano Hugo Blanco. "Me siento muy bendecida de compartirles el lanzamiento de mi nuevo sencillo 'Burrito Sabanero' de la mano del amor de mi vida, mi hijo Matías", escribió en Instagram la actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amores verdaderos y Hasta el fin del mundo. Image zoom Credit: Instagram Marjorie de Sousa Marjorie decidió grabar su propia versión de este tema ya que le remonta a su niñez y a esas épocas de celebración en su país natal. Lo que no estaba previsto en un inicio era que su primogénito cantara el villancico con ella ya que todo se dio de manera muy natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En uno de esos días de grabación, en el estudio sin prepararlo, de pronto un invitado sorpresa decidió ponerse a cantar junto a su madre la canción que esta venía ensayando días previos a la grabación. No solo Matías ya se sabía la canción sino que al incorporarlo a la misma se adueñó del tema y se convierte de inmediato en la estrella de este villancico”, se explica en el comunicado que envió su oficina de prensa. Image zoom Marjorie de Sousa y su hijo | Credit: Mezcalent "¡Qué vocecita tan tierna! Me encantó tu nuevo sencillo", se puede leer entre las decenas de comentarios que inundaron las redes sociales tras estrenarse la emotiva canción. El tema está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. ¿A qué esperas para escucharlo?

