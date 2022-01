¡Marjorie de Sousa muestra abiertamente el rostro de su hijo y las redes arden! Poco dada a mostrar a su príncipe Matías, la ocasión lo merecía. Las imágenes enternecieron las redes de inmediato por la belleza del pequeñín y por el gran parecido a sus papis. "No ocultes ese rostro tan lindo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de enero es un día inolvidable en la vida de Marjorie de Sousa. Tal fecha hace 5 años nacía el verdadero y gran amor de su vida: su hijo Matías. La actriz de La desalmada compartió con sus seguidores la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó a su chiquitín, quien disfrutó de lo lindo de cada detalle, regalo y juego. Todo por la felicidad de este pequeño hombrecito. La venezolana hizo una excepción y por tratarse de una jornada tan llena de luz decidió compartir unas imágenes de su hijo como pocas veces antes. En ellas Marjorie presume orgullosa la belleza de alma y de carita de Matías. Unas fotografías que inundaron de amor las redes derretidas ante tanta dulzura. Pero, como era de esperar, generaron mensajes de asombro por el gran parecido de este príncipe con su papá, Julián Gil, quien también felicitó a su hijo. Además de recibir un sinfín de piropos y halagos, los seguidores de la actriz también comentaron sobre las similitudes que comparten padre e hijo. "Qué bello bebé, es igual a su papá", "Es igualito a Julián", "Cómo se parece al papá", "Es Julián Gil". Por supuesto, también hubo opiniones que manifestaron lo contrario y destacaron que Matías es una calcomanía de su mami. "Es pura carita de mami", "Igual que la madre", "Mati es igualito a ti", expresaron otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa | Credit: TELEVISA Independientemente del parecido, Marjorie quiso celebrar la felicidad de su vida por encima de cualquier polémica. Tanta belleza ha de ser compartida y así quiso hacerlo con todo el amor de madre. "¡Lo que me hace feliz! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo", escribió junto a las fotos. ¡Muchísimas felicidades Matías!

