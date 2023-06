"Me enseñas tanto": Marjorie de Sousa celebra orgullosa logro de su hijo Matías La actriz venezolana derritió las redes sociales con un conmovedor mensaje a su pequeño, que se destaca en el mundo del deporte a sus 6 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa y su hijo Matías Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images | Instagram Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa está orgullosa de su hijo Matías, quien a sus 6 añitos ya comienza a brillar en karate y ya obtuvo un nuevo color de cinturón: el amarillo. Así lo dejó ver la guapísima actriz que ha participado en exitosas producciones como Guerra de mujeres y La desalmada en sus redes sociales, en las que compartió un video en el que le dedica la canción "Ocean" de Karol G, que trata del amor incondicional. En el clip, la estrella venezolana expresa el amor y el orgullo que le hace sentir el pequeño, fruto de su relación con Julián Gil. También destaca su entrega y dedicación en cada una de las cosas que hace. "¡Esta canción se queda corta con lo que me haces sentir! Papito lindo muy orgullosa de ti, cada día me sorprende. Eres tan disciplinado, enfocado, perfeccionista, dedicado, lo que más me impresiona de ti es tu seguridad para emprender cosas tan chiquito, mi pollito", escribió en su perfil de Instagram. "Te amo mi amor me enseñas tanto cada día, hoy te aplaudo. Eres mi campeón". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La también intérprete de temas como "Morenito de amor" y "Un poquito tuya" compartió una foto en la que aparecen juntos sonriendo y mostrando a sus millones de seguidores el reconocimiento del pequeño.

