¡Mario Cimarro y su pareja anuncian que esperan un bebé! El actor de Pasión de gavilanes y su novia Bronislava han confirmado en las redes la llegada de la cigüeña. "Brando o Briana, nuestros corazones ya les aman". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya lo había anunciado, Mario Cimarro quiere boda e hijos. ¡Y está cumpliendo su promesa! El actor y su pareja Bronislava Gregušová acaban de confirmar de lo más felices que esperan a su primer bebé. A través de sus redes sociales y con unos mensajes cargados de amor, los enamorados han dejado saber a sus seguidores que serán papás. Aunque han empleado las mismas imágenes y un emocionante video del momento de la ecografía, cada uno lo ha contado con sus propias palabas. Eso sí, en ambos casos con los sentimientos a flor de piel e infinita alegría. "Brando o Briana, nuestros corazones, cuerpos y almas ya les aman. Serán cuidados como el milagro que son", escribió con profunda emoción la futura mamá. Por su parte, el protagonista de Pasión de Gavilanes hizo lo propio, pero en su caso con un precioso poema, de esos a los que tiene acostumbrados y embelesados a sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre, ¡que brille entre las estrellas!", apuntó. La buena nueva ha sido acogida con muchísima alegría no solo entre sus seguidores, sino también por sus compañeros, colegas y amigos que rápidamente les han dado la enhorabuena. "¿Voy a ser tía?", escribió Lorena Meritano. "Felicidades", añadió Yare Santana, quien fue de las primeras en celebrar de forma virtual esta alegría. ¡Enhorabuena a los futuros papás!

