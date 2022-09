¡Mario Cimarro muestra la primera foto de su bebé Briana! Junto a su pareja Broni Gregus, el actor de Pasión de gavilanes derritió las redes y los corazones de sus seguidores con estas imágenes con la recién nacida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya lo había dicho, quiere boda e hijos. De momento, lo segundo ya lo ha cumplido. Mario Cimarro se ha convertido en papá de la pequeña Briana. Así lo anunciaba hace casi una semana en sus redes sociales desde donde reportó su llegada al hospital con su pareja Broni Gregus antes de dar a luz. Con Briana ya en brazos y en casa, la pareja ha cumplido los deseos de sus fans y acaba de publicar la primera imagen de su princesa. Mario Cimarro Mario Cimarro | Credit: Mezcalent Se trata de un video en blanco y negro y de lo más artístico que reúne a los papis y a su pequeña, la nueva gran ilusión de sus vidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En tu día vamos a llenar todos los espacios con poesía. Que no se quede ni el más mínimo rincón sin metáforas. Tú, existencia angelical, yo, selva de versos festejándote sin parar y sin medida. ¡Feliz primera semana, hija mía!", le dedicó el orgulloso papá. Aunque por ahora han preferido omitir el rostro de la bebé, sí han mostrado sus manitas junto a las de sus papis en perfecta armonía.

