¡Nace la hija de Mario Cimarro y comparte tiernas fotos! "Harás los días brillar" El actor cubano anunció el nacimiento de su princesa Briana junto a unas fotos entrañables y un mensaje cargado de felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Mario Cimarro ya es papá! La pequeña Briana nació y el actor lo anunció feliz y orgullo a sus fans a través de sus redes sociales. Junto a unas entrañables imágenes, el protagonista de Pasión de Gavilanes dedicó unas emotivas palabras a su bebita, quien vino al mundo este miércoles. "Briana, tú también harás los días brillar y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz, 31 Agosto 2022", escribió de lo más poético. Bronislava Gregušová y Mario Cimarro Bronislava Gregušová y Mario Cimarro | Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images El intérprete y papá primerizo quiso agradecer a todas las personas que ayudaron a su Briana a venir a este mundo y, por supuesto, a sus fieles seguidores por estar pendientes todo este tiempo de espera. "¡Gracias infinitas a los doctores y enfermeras que nos acompañaron en el nacimiento y a ustedes que nos mandaron su cariño y buenos deseos desde la distancia!", expresó emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mario Cimarro Mario Cimarro | Credit: IG/Mario Cimarro Aunque por el momento no ha mostrado el rostro de la pequeña, Mario sí enseñó imágenes espectaculares de su pareja embarazada y ya en la recta final del proceso. Algunas de lo más artísticas y sugerentes que muestran esta hermosa curva de la mujer en estado de espera. Desde sus historias, sí compartió los momentos previos al parto y su salida en coche al hospital para dar la bienvenida a su chiquitina. Momentos inolvidables. ¡Felicidades!

